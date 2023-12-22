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Небензя: СБ ООН стал заложником ближневосточной политики США

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Постпред РФ в ООН напомнил о функциях Совбеза.

Совет Безопасности ООН фактически стал заложником американской ближневосточной политики. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя, выступая на очередном заседании Генеральной ассамблеи в Нью-Йорке. Таким образом дипломат прокомментировал право вето Вашингтона, заявленного властями США по вопросу принятия Палестины во Всемирную организацию.

Крайне сожалеем о подобных действиях наших американских коллег. Они абсолютно не отражают принципиальную позицию, которую заняли остальные члены СБ ООН, которые за эти полгода, по сути, стали заложниками США по ближневосточному сюжету.

Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Напомним, что в конце апреля  текущего года США применили в Совбезе ООН право вето и заблокировали проект алжирской резолюции по принятию Палестины в качестве полноправного члена Всемирной организации.

Небензя: членство Палестины в ООН уравняет ее в переговорах с Израилем.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций

Теги: ближний восток, василий небензя, га оон, генассамблея оон, генеральная ассамблея, право вето, сб оон, совет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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