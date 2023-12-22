Небензя: членство Палестины в ООН уравняет ее в переговорах с Израилем

Принятие Палестины в состав Всемирной организации уравняет стартовые переговорные позиции палестинской стороны с Израилем. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя, выступая на очередном заседании Генеральной ассамблеи в Нью-Йорке. Дипломат отметил, что у палестино-израильского регионального конфликта нет и не может быть военного решения. Москва призывает прекратить боевые действия, а также сформировать определенные условия для мирного урегулирования кризиса.
Насилие порождает насилие. По нашему глубокому убеждению, полноправное членство Палестины в ООН – это одно из них. Это уровняло бы стартовые переговорные позиции сторон, одна из которых такое членство получила уже в 1949 году.
Василий Небензя, постпред РФ в ООН
Небензя: простые американцы хотят, чтобы США перестали потакать агрессивной линии Израиля.
Фото и видео: Организация Объединенных Наций
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