Небензя: членство Палестины в ООН уравняет ее в переговорах с Израилем

Постпред РФ в ООН призвал сформировать условия для начала обсуждения ближневосточной проблемы.

Принятие Палестины в состав Всемирной организации уравняет стартовые переговорные позиции палестинской стороны с Израилем. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя, выступая на очередном заседании Генеральной ассамблеи в Нью-Йорке. Дипломат отметил, что у палестино-израильского регионального конфликта нет и не может быть военного решения. Москва призывает прекратить боевые действия, а также сформировать определенные условия для мирного урегулирования кризиса.

Насилие порождает насилие. По нашему глубокому убеждению, полноправное членство Палестины в ООН – это одно из них. Это уровняло бы стартовые переговорные позиции сторон, одна из которых такое членство получила уже в 1949 году. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя: простые американцы хотят, чтобы США перестали потакать агрессивной линии Израиля.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций