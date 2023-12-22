Небензя: простые американцы хотят, чтобы США перестали потакать агрессивной линии Израиля

Постпред РФ в ООН оценил протесты студентов в США из-за ближневосточного кризиса.

Простые американцы хотят, чтобы власти в Вашингтоне приложили усилия для решения ближневосточной проблемы и перестали потакать агрессивной линии Израиля в отношении палестинского анклава. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя, выступая на очередном заседании Генеральной ассамблеи в Нью-Йорке. Дипломат задался вопросом о том, случайно ли в последнее время на территории США проходят массовые акции протеста и выступления возмущенных студентов, которые недовольны тем, что правительство их страны потакание действиям еврейского государства и осуществляет ему поставки вооружений из которых затем убивают женщин и детей в секторе Газа.

Хочется верить, что в Вашингтоне решат не противопоставлять себя мировому сообществу, а объединять с ним усилия. Этого хотим не только мы, но и простые американцы. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя: временный пирс в Газе не имеет никакого практического смысла.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций