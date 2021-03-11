Генсек ООН заявил об угрозе голода для миллионов людей

В связи с этим было создать рабочую группу высокого уровня по предотвращению голода.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил об угрозе голода для миллионов людей. Об этом он сообщил на заседании Совета Безопасности ООН. Его слова приводит ТАСС.

Я решил создать рабочую группу высокого уровня по предотвращению голода под руководством моего заместителя по гуманитарным вопросам Марка Лоукока. Антониу Гутерриш, генсек ООН

Гутерриш отметил, что группа поможет скоординировать усилия на высоком уровне по предотвращению голода. Оно также предназначена мобилизовать усилия для помощи наиболее страдающим от него странам.

По оценкам ООН, 34 млн человек в мире испытывают острую нехватку продуктов.

Ранее генсек ООН выразил доверие ВОЗ в ее попытках установить происхождение коронавируса.

Видео: YouTube / Организация Объединенных Наций