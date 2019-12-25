Генсек ООН выразил доверие ВОЗ в ее попытках установить происхождение коронавируса.

Стефан Дюжаррик рассказал о позиции ООН в вопросе расследования происхождения COVID-19.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил доверие Всемирной организации здравоохранения в ее попытках установить происхождение коронавируса. Об этом официальный представитель администрации главы международной организации сообщил на брифинге журналистам.

Генсек ООН полностью поддерживает всю работу, которую проводят доктор Тедрос и ВОЗ, чтобы выяснить, как началась пандемия и какие меры принимались. При любом расследовании хочется, чтобы оно было проведено быстро, но эффективно Стефан Дюжаррик, официальный представитель ООН

Чиновник добавил, что при проведении расследования, которое касается преступления или появления болезни, общество всегда хочет, чтобы оно велось как можно быстрее. Однако ООН полностью доверяет ВОЗ в данном конкретном случае.

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