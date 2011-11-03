Генсек ООН призвал военных Мьянмы прекратить репрессии

Антониу Гутерриш заявил, что в современном мире нет места для вооруженного захвата власти.

Генеральный секретарь ООН призвал военных Мьянмы прекратить репрессии. Об этом Антониу Гутерреш рассказал на открытии 46-ой сессии Совета ООН по правам человека. Специалист рекомендовал лицам, захватившим власть в стране, принять волю народа. По мнению эксперта, в современном мире не осталось места для вооруженного захвата власти.

Сегодня я призываю военных Мьянмы немедленно прекратить репрессии. Освободить заключенных. Положить конец насилию. Уважать права человека и волю народа, выраженную в ходе последних выборов. В современном мире нет места вооруженному захвату власти. Антониу Гутерриш, генсек ООН

Гутерриш видит в действиях военных из Мьянмы подрыв демократии и репрессии, а также введение ограничений против гражданского населения. Дипломаты фиксируют нарушения против меньшинств, которые не влекут за собой ответственности. Особое внимание генсек ООН обратил на этническую зачистку народности рохинджа.

Генсек ООН отнес вопрос распределения вакцин от коронавируса к сфере прав человека.

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