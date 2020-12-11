Генсек ООН заявил, что человечество ждёт сильнейший за 80 лет экономический спад

Сейчас на планете "растет крайняя нищета, надвигается угроза голода".

Генсек Организации Объединённых Наций заявил, что человечество ждёт сильнейший за 80 лет экономический спад. Об этом Антониу Гутерреш заявил на выступлении на форуме Нобелевской премии.

Социальные и экономические последствия пандемии огромны, и они продолжают усиливаться. Никакая вакцина не сможет исправить ущерб, который уже нанесен Антониу Гутерреш.

Генсек ООН отметил, что в настоящий момент наблюдается рост крайней нищеты. Эксперты прогнозируют надвигающуюся угрозу голода.

Также Гутерреш подчеркнул, что сраны так и не смогли объединиться перед пандемией коронавируса.

Ранее мы сообщали о том, что Макрон заявил, что Европа открыта к диалогу с Турцией.

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