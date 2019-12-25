Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа открыта к диалогу с Турцией. При этом, подчеркнул политик, она не допустит политики дестабилизации в отношении стран ЕС.
Европа продемонстрировала свою способность проявлять твердость по отношению к Турции.
Эммануэль Макрон, президент Франции
По его словам, это было необходимо, чтобы прекратить действия Турции в Восточном Средиземноморье.
Ранее лидеры Евросоюза расширили санкции против Турции. Об этом говорится в официальном заявлении ЕС по итогам саммита, который состоялся в Брюсселе. Представители союза решили расширить ограничения для Анкары из-за ее действий Средиземноморье.
Фото: pixabay.com
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