Ранее лидеры Евросоюза расширили санкции против Турции.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа открыта к диалогу с Турцией. При этом, подчеркнул политик, она не допустит политики дестабилизации в отношении стран ЕС.

Европа продемонстрировала свою способность проявлять твердость по отношению к Турции. Эммануэль Макрон, президент Франции

По его словам, это было необходимо, чтобы прекратить действия Турции в Восточном Средиземноморье.

Ранее лидеры Евросоюза расширили санкции против Турции. Об этом говорится в официальном заявлении ЕС по итогам саммита, который состоялся в Брюсселе. Представители союза решили расширить ограничения для Анкары из-за ее действий Средиземноморье.

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