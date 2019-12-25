Лидеры ЕС расширили санкции против Турции

Страны Евросоюза осуждают Анкару за ее действия в Средиземном море.

Лидеры Евросоюза расширили санкции против Турции. Об этом говорится в официальном заявлении ЕС по итогам саммита, который состоялся в Брюсселе. Представители союза решили расширить ограничения для Анкары из-за ее действий Средиземноморье.

ЕС остается приверженным защите интересов союза и стран-членов, а также поддержанию региональной стабильности. Саммит поручает Совету ЕС принять дополнительный черный список на основании решения от 11 ноября 2019 года, касающегося ограничительных мер из-за незаконной деятельности Турции в Средиземном море заявление Евросоюза

Европейские лидеры дали поручение главе дипломатии Жозепу Боррелю. Чиновник должен к марту 2021 года предоставить альтернативные варианты расширения санкций против Турции. Он также подготовит отчет о политических, экономических и торговых отношениях ЕС с Анкарой.

Джонсон назвал неприемлемыми условия, выдвигаемые Евросоюзом.

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