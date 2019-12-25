ЕС хочет усиливать оборонные способности

Евросоюз хочет развивать стратегическую автономию и усиливать оборонные способности. Об этом на пресс-конференции Европейского оборонного агентства рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Усиление политики обороны ЕС - это не роскошь, без которой можно жить, это необходимость. Мы должны усилить операционную эффективность, гражданские и военные способности, а также наше желание использовать их
Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС
Чиновник уточнил, что развитие оборонного потенциала ЕС ведется в рамках программы "Стратегический компас ЕС". На защиту стран-участниц Евросоюза выделено 7 млрд евро на следующие семь лет. По словам Борреля, это меньше, чем ожидалось ранее. Он добавил, что нельзя рассчитывать на автономию, если не имеешь собственной индустрии.
В ЕС считают, что не вернутся к отношениям пятилетней давности с США.
Фото: Pixabay.com
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