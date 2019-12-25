Главы МИД стран ЕС поддержали ввод санкций против России из-за Навального

Жозеп Боррель рассказал об итогах заседания, проходившего в Люксембурге.

Главы МИД стран Евросоюза поддержали ввод санкций против России из-за Алексея Навального. Об этом журналистам сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Он выступил по результатам заседания руководителей внешнеполитических ведомств в Люксембурге.

Было достигнуто политическое согласие на введение ограничительных мер, технические органы Совета займутся этим Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по внешней политике

Эксперт уточнил, что решение о необходимости введения ограничений против Москвы было одобрено всеми странами-участницами ЕС единогласно. При этом Евросоюз будет настаивать на выполнении всех Минских соглашений, так как этот пункт является условием для любого изменения в отношениях с Россией.

Мы должны интенсифицировать нашу помощь гражданскому обществу России, активистам в области прав человека, должны продолжать налаживать мосты между нашими народами Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по внешней политике

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