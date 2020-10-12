Он получил аналитическую записку с предложением перераспределить 71 полномочие.

Александр Лукашенко заявил о готовности передать часть президентских полномочий кабинету министров и другим органам власти. Об этом стало известно во время его встречи с некоторыми членами правительства.

Лукашенко заявил, что в последнее время часто поднимают темы перераспределения полномочий, потому что их не хватает определённым органам. Он считает эту инициативу правильной.

Правительство и другие органы власти надо догружать, снимать с президента несвойственные вопросы. Александр Лукашенко

По его словам, он получил аналитическую записку с предложением перераспределить 71 полномочие от главы государства на разные уровни власти.

Ранее министры иностранных дел стран ЕС договорились ввести санкции против Лукашенко.

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