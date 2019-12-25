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МИД ответил на заявление немецкого министра по ситуации с Навальным
Сегодня, 14:25
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lesjasap

МИД ответил на заявление немецкого министра по ситуации с Навальным

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Дипломаты прокомментировали заявление Хайко Мааса о санкциях против РФ.

МИД России ответил на заявление немецкого министра по ситуации с Алексеем Навальным. Дипломаты опубликовали официальный комментарий от ведомства в качестве комментария на слова главы внешнеполитического ведомства Германии Хайко Мааса. Ранее он заявлял о том, что ФРГ обсудит с международными партнерами из ОЗХО и Евросоюза общую реакцию на произошедшее с российским оппозиционером.

Не ослабевает продолжающаяся в ФРГ пропагандистская атака против России в контексте ситуации вокруг Алексея Навального. Очередной порцией обвинений, угроз и инсинуаций в адрес нашей страны отметился Хайко Маас

заявление МИД России

Напомним, что министр Маас заявил, что ЕС готов "очень быстро" согласовать и ввести санкции против лиц, которые считаются причастными к разработке боевых отравляющих химических веществ в России.

МИД Армении: Минская группа остается единственным форматом для переговоров по Карабаху.

Фото: Pixabay.com

Теги: алексей навальный, германия, мид, озхо
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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