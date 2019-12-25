Дмитрий Полянский выступил в ООН с призывом к США отказаться от концепции "мира с опорой на силу".

МИД России призвал США прекратить "соперничество великих держав". Об этом на заседании Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН рассказал первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский. Дипломат уточнил, что Москва призывает Вашингтон отказаться от концепции "мира с опорой на силу". Полянский зачитал заявление главы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимира Ермакова.

В отличие от США, Российская Федерация осознает свою ответственность за международную безопасность, глобальную и региональную стабильность. Мы проводим последовательный курс на сохранение мира Дмитрий Полянский, заместитель постпреда РФ при ГА ООН

Чиновник уточнил, что следует прекратить распространение конфронтационных моделей переформатирования международных отношений. Он призвал США действовать открыто и последовательно продвигать политико-дипломатические инициативы, как это делает Россия.

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