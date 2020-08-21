США отказались обсуждать свои санкции в Совбезе ООН по инициативе России

Дмитрий Полянский рассказал об отказе Вашингтона принимать участие в экстренном заседании.

США отказались обсуждать свои санкции в Совете безопасности ООН по инициативе России. Об этом в собственном Twitter-аккаунте сообщил заместитель постпреда РФ Дмитрий Полянский. По словам специалиста, дипломаты из Вашингтона выступили против требования Москвы о созыве экстренного заседания по поводу антииранских ограничений.

Напомним, что Россия запросила проведение экстренного заседание Совета Безопасности ООН из-за обращения США в международную организацию с желанием начать восстановление санкций против Тегерана. Открытое заседание состоится утром 21 августа. В США высказались против обсуждения американского обращения в рамках резолюции 2231.

МИД Китая назвал "неправомерными" санкции США против России и Китая из-за Ирана.