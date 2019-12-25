МИД Китая назвал "неправомерными" санкции США против России и Китая из-за Ирана

Пекин прокомментировал желание Госдепартамента США восстановить санкции в отношении Тегерана.

МИД Китая назвал "неправомерными" возможные санкции США против России и Китая из-за Ирана. Об этом во время брифинга во внешнеполитическом ведомстве заявил официальный представитель Чжао Лицзянь.

США прежде объявили о своем отказе от Совместного всеобъемлющего плана действий и не имеют должной компетенции для того, чтобы требовать санкции...Мы против однобоких мер и требуем от США уважать права других государств Чжао Лицзянь, официальный представитель МИД Китая

Напомним, что Госдепартамент США сообщил, что уведомит Совет безопасности ООН о восстановлении санкций против Тегерана, которые начнут действовать через 30 дней. Майк Помпео добавил, что Вашингтон может ввести ограничения против Москвы и Пекина, если страны решат создавать "помехи" в данном процессе.

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