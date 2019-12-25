МИД КНР заявил о !гегемонистическом поведении" США.

Китай оценил новые санкции против Huawei. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Чиновник напомнил, ст действия Вашингтона в отношении китайской корпорации можно считать "гегемонистическим поведением", которое нарушает принципы международной торговли и справедливой конкуренции, а также подрывает принципы рыночной экономики.

Китай выступает решительно против очернения и давления на компанию Huawei и другие китайские компании. США под предлогом защиты национальной безопасности принимают различные ограничительные меры Чжао Лицзянь, официальный представитель МИД Китая

Напомним, что государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против телекоммуникационной компании Huawei. В Минторге оказался дополненный "черный список" из 38 дочерних китайских предприятий. Также ведомство расширило действие правок в закон. Иностранные компании должны будут получить лицензию в США перед тем, как вставлять чипы Huawei в продукцию с американским оборудованием.

Трамп допустил запрет на Alibaba в США.