Китай выступил за инициативу Путина по саммиту СБ ООН

Пекин поддерживает необходимость совещания ООН по иранской ядерной программе.

Китай выступил за инициативу Владимира Путина по саммиту Совета Безопасности ООН. Об этом журналистам во время брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Чиновник отметил, что Пекин видит необходимость в организации онлайн-саммита "пятерки" стран - постоянных членов Совбеза ООН. Собрание должно быть посвящено плану действий по иранском ядерной программе.

Мы приветствуем инициативу Путина, касающуюся проведения онлайн-саммита по иранской проблеме...Китай неизменно выступает за сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий Чжао Лицзянь, официальный представитель МИД Китая

Чжао Лицзянь заметил, что власти КНР будут отстаивать договоренности, которые ранее уже были достигнуты по иранской ядерной сделке. Пекин готов усилить международное сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами для политического урегулирования ситуации.

Ранее Москва заявила о необходимости снижения напряженности, связанной с Ираном. Пекин поддерживает позицию России и намерен обеспечивать стабильность на Ближнем Востоке.

Китай обвинил Помпео в распространении "политического вируса".