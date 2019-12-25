Чжао Лицзянь поинтересовался у госсекретаря США о чувстве вины за дезинформацию.

Китай обвинил государственного секретаря США Майка Помпео в распространении "политического вируса". В МИД КНР официальный представитель ведомства Чжао Лицзянь рассказал, что Помпео всюду распространяет дезинформацию и постоянно критикует Пекин.

Помпео, руководствуясь идеями холодной войны, безосновательно критикует Компартию Китая. Хотел бы попросить СМИ поинтересоваться у господина Помпео, не чувствует ли он вины, когда он так одержимо день за днем повторяет ложь Чжао Лицзянь, официальный представитель МИД Китая

Напомним, что в рамках визита Помпео в Чехию госсекретарь США выступил с речью о том, что РФ ведет кибератаки против Праги, а Китай хочет контролировать мировой бизнес. Чиновник отметил, что Пекин представляет большую угрозу для демократии, чем Москва.

МИД Китая призвал американских политиков не "играть с огнем" по проблеме Тайваня.