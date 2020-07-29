К распространению фейков имеют отношение два гражданина России, которые занимают высокие должности в разведке.

СМИ США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе. Речь идёт о NYT и Associated Press.

В материалах сказано, что американские чиновники обвиняют в РФ в дезинформации о COVID-19, которая распространяется, чтобы дестабилизировать ситуацию в США перед выборами президента.

В изданиях указывается, что к распространению фейков имеют отношение два гражданина России, которые занимают высокие должности в разведке. Они распространяют информацию среди американцев через сайты - InfoRos, InfoBrics.org и OneWorld.press. На них было сказано, что коронавирус придумали американские военные. Отметим, что такую версию первым выдвинул официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. Он говорил, что американцы могли завезти COVID-19 в Ухань.

До этого тема была секретной, но закрытость частично сняли, чтобы тему можно было обсудить свободно.

Ранее FT назвала возможную стоимость вакцины от коронавируса в США.

Видео: YouTube / News Time