FT назвала возможную стоимость вакцины от коронавируса в США

Это потенциальная цена для продажи вакцины внутри страны, а также в страны, с большим количеством населения.

Стоимость вакцины от коронавируса в США будет составлять примерно 50-60 долларов за курс. Препарат разрабатывает компания Moderna. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Это потенциальная цена для продажи вакцины внутри страны, а также в страны, с большим количеством населения. Отмечается, что другие фирмы, которые занимаются разработкой препарата от коронавируса, планируют установить цену дешевле. Например, Pfizer и BioNTtech хотели продавать его за 19,5 долларов за одну дозу, а AstraZeneca — за три-четыре доллара. Это затрудняет переговоры Moderna с покупателями, так как на рынке в будущем может появится препарат по более низкой цене.

Ранее мы писали, что центр "Вектор" начал клинические испытания вакцины от коронавируса.

Видео: Youtube/ Yahoo Finance