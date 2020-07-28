Медики проверят действенность вакцины от коронавируса на волонтерах.

Центр "Вектор" начал клинические испытания вакцины от коронавируса. Об этом сообщили журналисты "Интерфакса" со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову. Чиновница уточнила, что на днях ведомство получило разрешение на проведение лабораторных испытаний препарата от коронавируса. Уже 27 июля специалисты "Вектора" начали заниматься организацией первой и второй фазы клинических тестов.

Напомним, что 24 июля "Вектору" разрешили проводить клинические испытания вакцины против COVID-19 на волонтерах. Минобороны 20 июля завершила клинические испытания. В этот день из центра имени Гамалеи выписали вторую группу добровольцев, которая согласилась на введение экспериментальной вакцины от коронавируса. По итогам исследований вакцина доказала свою эффективность и безопасность для человека.

Видео: Минобороны России

