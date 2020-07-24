Россия возобновляет с 1 августа международное авиасообщение.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о главном принципе в решениях по открытию границ. По её словам, это защита здоровья граждан России.

Главный принцип нашего противодействия COVID - это защита жизни и здоровья россиян, граждан нашей страны. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Она отметила, что при принятии решения о возобновлении международных авиаперелётов это было основополагающим принципом.

Ранее мы писали, что Россия возобновляет с 1 августа международное авиасообщение. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин во время заседания в кабинете министров. Международные авиаперелеты будут запущены из нескольких аэропортов страны. В списке оказались аэропорты Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Видео: government.ru