Об этом рассказал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Россия возобновляет с 1 августа международное авиасообщение. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин во время заседания в кабинете министров. Международные авиаперелеты будут запущены из нескольких аэропортов страны. В списке оказались аэропорты Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

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Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что известны первые три государства,с которыми Россия начнет восстанавливать авиасообщение. В список попали Турция, Великобритания и Танзания.

В МИД России рассказали о сроках запуска авиасообщения с Турцией.

Видео: government.ru