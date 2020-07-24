Россия возобновляет с 1 августа международное авиасообщение. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин во время заседания в кабинете министров. Международные авиаперелеты будут запущены из нескольких аэропортов страны. В списке оказались аэропорты Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
При этом мы руководствуемся эпидемиологической обстановкой, показателями заболеваемости, принципами взаимности
Михаил Мишустин, премьер-министр России
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что известны первые три государства,с которыми Россия начнет восстанавливать авиасообщение. В список попали Турция, Великобритания и Танзания.
В МИД России рассказали о сроках запуска авиасообщения с Турцией.
Видео: government.ru
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