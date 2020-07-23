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Мишустин не видит предпосылок для второй волны коронавируса

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Глава кабмина надеется, что её удастся избежать, если граждане будут соблюдать санитарные нормы.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что не видит предпосылок для второй волны коронавируса. Он сделал это в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, пока учёные не видят предпосылок для второй волны COVID-19. Глава кабмина надеется, что её удастся избежать, если граждане будут соблюдать санитарные нормы.

Пока таких предпосылок не наблюдают наши специалисты и ученые.

Михаил Мишустин, премьер-министр России

По его словам, количество новых заболеваний коронавирусом в России продолжает снижаться.

Ранее мы писали, что в Петербурге с начала пандемии коронавирусом заболели более 30 тысяч человек.

Видео: duma.gov.ru

Теги: вторая волна коронавируса, коронавирус, мишустин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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