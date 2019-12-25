Тестирование начнут с группы добровольцев в возрасте от 18 до 30 лет.

"Вектор" будет испытывать вакцину от COVID-19 на добровольцах. Об этом рассказал директор центра Ринат Максютов в разговоре с агентством "РИА Новости".

По его словам, тестирование начнут с группы добровольцев в возрасте от 18 до 30 лет. Позже в исследование включат добровольцев в возрасте до 60 лет.

Максютов добавил, что решение о массовой вакцинации населения можно будет принимать только после того, как удастся убедиться в полной безопасности вакцины и её эффективности. В случае удачных испытаний препарату также предстоит пройти регистрацию.

Ранее в "Векторе" рассказали о трёх прототипов вакцины от COVID-19, которые оказались эффективными.