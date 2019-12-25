"Вектор": три прототипа вакцины от COVID-19 оказались эффективными

В центре "Вектор" рассказали, что три прототипа вакцины от COVID-19 оказались эффективными. С заявлением выступил директор учреждения Ринат Максютов.
По его словам, тестируемые препараты показали способность формировать иммунный ответ новой коронавирусной инфекции.
Это наиболее продвинутые с точки зрения полученных результатов препараты.
Ринат Максютов, директор "Вектора"
Сейчас в векторе разрабатывается несколько видов вакцины — этим занимаются научные группы, которые состоят более чем из 100 сотрудников.
Максютов подчеркнул, что главная сложность — это создать безопасный для людей препарат, который вырабатывал бы антитела.
Ранее главный инфекционист США оценил эффективность вакцины от COVID-19.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все