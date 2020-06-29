Врач считает, что медикам удастся достигнуть эффективности от вакцины в 75%.

Главный инфекционист США оценил эффективность вакцины от COVID-19. В интервью для американского телеканала CNN Энтони Фаучи заявил, что действенность любой вакцины против коронавируса лишь с малой вероятностью может достигнуть ста процентов. Он полагает, что эффективность препарата составит около 75 процентов.

Я серьезно сомневаюсь, что какая-либо вакцина сможет обеспечить 100% защиту. Лучший результат пока - корь, от которой эффективность 97-98%. Было бы замечательно, если бы мы смогли достичь этого, но я не думаю, что сможем Энтони Фаучи, главный инфекционист США

Специалист напомнил, что достижению коллективного иммунитета гражданам США может помешать массовый отказ от вакцинации. Он уточнил, что некоторые граждане придерживаются антипрививочных настроений. Процент таких граждан "тревожно растет".

В Китае начались тестирования на военных вакцины от коронавируса.

Видео: YouTube / CNN