Гейтс предупредил о риске неэффективности вакцины от COVID-19

Основатель Microsoft рассказал, на что ориентируются создатели вакцины.

Билл Гейтс предупредил о риске неэффективности вакцины от коронавируса. Об этом основатель корпорации Microsoft рассказал в интервью журналистам американского телеканала CNN. Бизнесмен уверен, что вакцина от COVID-19 может оказаться не столь действенной, если использовать ее в качестве барьера для распространения инфекции.

Гейтс объяснил свою позицию. Предприниматель рассказал, что при создании вакцины ученые ориентируются на две характеристики. Первая подразумевает предотвращение заболевания самого вакцинированного, а вторая - остановка передачи инфекции от зараженного к другим людям.

В первом случае не гарантируется, что вакцина будет идеальным блокировщиком передачи инфекции Билл Гейтс, основатель Microsoft

Эксперт оценил эффективность иммунного ответа организма на инфекцию. По словам Гейтса, выработанный иммунитет защитит от риска повторного заражения COVID-19 в течение года.

Богатейший человек Азии вошел в топ-10 миллиардеров мира.

Видео: CNN