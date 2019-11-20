Конспирологическую теорию бизнесмен назвал "глупой и дикой".

Билл Гейтс прокомментировал теории о чипировании человечества. Основатель корпорации Microsoft в интервью BBC News рассказал, что конспирологические теории против него и его деятельности настолько глупы, что он не видит смысла их опровергать. Американский предприниматель добавил, что имеет в виду данные о якобы глобальном чипировании, которые начали распространяться в социальных сетях после вспышки пандемии коронавируса.

Я никогда не занимался микрочипами. Это почти невозможно опровергнуть, настолько это глупо и дико Билл Гейтс, основатель Microsoft

Напомним, что Фонд Билла и Мелинды Гейтс на данный момент считается вторым крупнейшим инвестором ВОЗ. Он обеспечил за 2018-2019 года 9,76% всего бюджета Всемирной организации здравоохранения. Фонд занимается финансированием научных исследований в сфере изготовления вакцин и лекарственных препаратов.

Илон Маск раскритиковал Билла Гейтса из-за слов про электромобили.