Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft

Пресс-релиз Microsoft опубликовали на Yahoo! в пятницу, 13 марта. Стало известно, что 64-летний Билл Гейтс покинул совет директоров компании, чтобы посвятить время развитию и образованию.
Мужчина хочет больше участвовать в решении проблемы изменения климата планеты. Он останется техническим консультантом генерального директора Microsoft Сатьи Наделлы.
В 2008 году Гейтс ушел с поста гендиректора компании, чтобы больше работать в Фонде Билла и Мелинды Гейтс.
Ранее мы писали, что больше миллиарда человек ежегодно будут страдать от тепловых ударов.
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