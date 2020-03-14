Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft

Создатель компании решил посвятить себя филантропическим приоритетам, включая глобальное здравоохранение.

Пресс-релиз Microsoft опубликовали на Yahoo! в пятницу, 13 марта. Стало известно, что 64-летний Билл Гейтс покинул совет директоров компании, чтобы посвятить время развитию и образованию.

Мужчина хочет больше участвовать в решении проблемы изменения климата планеты. Он останется техническим консультантом генерального директора Microsoft Сатьи Наделлы.

В 2008 году Гейтс ушел с поста гендиректора компании, чтобы больше работать в Фонде Билла и Мелинды Гейтс.

Ранее мы писали, что больше миллиарда человек ежегодно будут страдать от тепловых ударов.