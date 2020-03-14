Больше миллиарда человек ежегодно будут страдать от тепловых ударов

Это произойдет к 2100 году.

Ученые выяснили, что к 2100 году повысится температура, которая, в свою очередь, усилит тепловой стресс, плохо сказывающийся на организме людей. Об этом сообщили в Rutgers University.

Тепловой стресс – это неспособность организма человека нормально охлаждаться при потоотделении. Если температура тела начнет слишком быстро повышаться, то может повредиться мозг и другие органы, а тепловой инсульт может убить.

Помимо вреда человеку, тепловой стресс может нанести урон по экономике, сельскому хозяйству и окружающей среде.

Старший автор научной работы Роберт Копп, директор Ратгерского института наук о земле, океане и атмосфере уточнил, что при разговоре о потеплении планеты и повышении температур многие забывают рассмотреть фактор влажности, который играет большую роль.

"Комбинированные экстремальные температуры и влажность, которые особенно опасны для здоровья человека", — отметил он.

К 2100 температура на Земле повысится всего на 1,5 градуса, но даже этот показатель может привести к проблемам, из-за которых в некоторых регионах планеты будут страдать около 1,2 миллиарда людей.

Ранее мы писали, что в России зафиксировано 14 новых случаев заражения коронавирусом.

Фото: Rutgers University