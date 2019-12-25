Люди оправятся от последствий коронавируса через год или два.

Билл Гейтс спрогнозировал полное окончание пандемии коронавируса. Об этом миллиардер рассказал в интервью французским журналистам из Le Figaro. Филантроп рассказал, что после завершения вспышки инфекции мир сможет вернуться к нормальной жизни. Однако для этого обществу потребуется от одного года до двух лет.

По мнению создателя Microsoft, от года до двух лет уйдет у мировой общественности на то, чтобы полностью оправиться от последствий, причиненных коронавирусом. Для того, чтобы выйти из первого этапа распространения COVID-19, необходимо исключить риск возврата к "экспоненциальной фазе прогрессирования заражения". Билл Гейтс уверен, что люди будут остерегаться повторения ситуации с коронавирусом. В связи с этим они резко изменять привычное поведение.

Даже решения властей не вернут их на стадионы до тех пор, пока не будет доказано, что лечение или вакцинация могут предотвратить смертельный исход прокомментировал Билл Гейтс

Бизнесмен считает, что основным критерием к возвращению нормальной жизни станет появление действенной вакцины против коронавируса. В настоящее время фонд Гейтсов участвует в процессе создания лекарства от инфекции.

Илон Маск раскритиковал Билла Гейтса из-за слов про электромобили.