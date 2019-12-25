Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей мира. В нём значится 20 человек.
Первое место занял основатель и генеральный директор интернет-ретейлера Amazon Джефф Безос. Его состояние авторы рейтинга оценили в 113 миллиардов долларов.
На втором месте оказался сооснователь Microsoft Билл Гейтс. Он владеет состоянием в 98 миллиардов долларов. Третья строчка рейтинга у хозяина модного дома LVMH Бернара Арно и его семьи. Их состояние оценили в 76 миллиардов долларов.
Четвёртое место глава инвестиционного дома Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт, он владеет состоянием в $67,5 млрд.
Последний в пятёрке лидеров - основатель компании Oracle Ларри Эллисон с состоянием в $59 млрд.
Ранее полицейские нашли "подпольный ЦБ", который напечатал миллиард рублей.
Обсуждение ( 1 )
ЭТО ЧЕСТНЫЕ , .....А ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ? ВКЛЮЧАЯ МИЛЛЕРА.