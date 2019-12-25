Банкноты оказались высокого качества.

Полицейские нашли "подпольный ЦБ", который напечатал миллиард рублей. Известно, что организация мошенников работала в даркнете.

Банкноты номиналом 1, 2 и 5 тысяч рублей печатались в Нижнем Новгороде. Их распространяли через сеть агентов по всей стране, которая насчитывала десятки человек.

Известно, что участники распространения не были знакомы друг с другом. Они общались через зеркала Hydra – сервиса даркнета, который регулярно пытаются заблокировать в России.

Мошенники продавали фальшивые банкноты оптом - за 10% от стоимости номинала. Также было много поставок партий от 10 до 150 тысяч рублей за 30% номинала.

Полицейские отмечают, что поддельные банкноты оказались высокого качества. Члены преступной группировки принимали оплату только в криптовалюте.

Ранее в двух районах Петербурга ликвидировали подпольное производство водки и коньяка.