Богатейший человек Азии вошел в топ-10 миллиардеров мира

За один день председатель Reliance Industries заработал 3,9 миллиарда долларов.

Глава индийской компании Reliance Industries Мукеш Амбани вошел в десятку богатейших людей мира по версии журнала Forbes. Миллиардер стал единственным азиатским бизнесменом в текущем списке.

Состояние Амбани оценили в 64,6 миллиарда долларов, что позволило ему обойти сооснователя Google Ларри Пейджа. За один день председатель Reliance Industries заработал 3,9 миллиарда долларов.

Напомним, что в тройку самых богатых людей входит глава основатель Amazon Джефф Безос (160 млрд долларов), создатель Microsoft Билл Гейтс (108,6 млрд долларов) и президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно (102,8 млрд долларов).

Видео: YouTube / The Economic Times