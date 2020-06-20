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Вчера, 22:02
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Богатейший человек Азии вошел в топ-10 миллиардеров мира

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За один день председатель Reliance Industries  заработал 3,9 миллиарда долларов. 

Глава индийской компании Reliance Industries Мукеш Амбани вошел в десятку богатейших людей мира по версии журнала Forbes. Миллиардер стал единственным азиатским бизнесменом в текущем списке. 

Состояние Амбани оценили в 64,6 миллиарда долларов, что позволило ему обойти сооснователя Google Ларри Пейджа. За один день председатель Reliance Industries  заработал 3,9 миллиарда долларов. 

Напомним, что в тройку самых богатых людей входит глава основатель Amazon Джефф Безос (160 млрд долларов), создатель Microsoft Билл Гейтс (108,6 млрд долларов) и президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно (102,8 млрд долларов).

Видео: YouTube / The Economic Times

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