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В Китае начались тестирования на военных вакцины от коронавируса
Сегодня, 15:05
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В Китае начались тестирования на военных вакцины от коронавируса

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Созданием вакцины занимались эксперты CanSino Biologics, а также Академия военно-медицинских наук Народно-освободительной армии Китая и Пекинский институт биотехнологий.

В Китае начались тестирования на военных вакцины от коронавируса. Об этом сказано в заявлении компании CanSino Biologics.

В четверг, 25 июня, специалисты получили специальное разрешение сроком на один год. Его выдало управление по вопросам гигиены и здравоохранения объединенных сил материально-технического обеспечения при Центральном военном совете (ЦВС) КНР.

В заявлении сказано, что вакцина прошла первую и вторую фазы клинических тестов. Был показан высокий уровень гуморального и клеточного иммунного ответа. Вакцина оказалось достаточно безопасной для применения на людях.

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Фото: pixabay

Теги: вакцина, военные, китай, коронавирус
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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