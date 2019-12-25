Германия ждет решения США по санкциям против "Северного потока -2". Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Однако, Зайберт отметил, что немецкая сторона ожидает, какое именно решение примет конгресс США.
Наш ответ заключается в том, что наша известная позиция к такому роду санкций остается неизменной.
- Штеффен Зайберт, официальный представитель правительства ФРГ
Напомним, "Северный поток -2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. В Белом доме выступают против строительства "Северного потока -2". Так они продвигают в Евросоюз свой сжиженный природный газ. Именно поэтому, Вашингтон готовит очередной пакет санкций.
Ранее на Piter.TV мы сообщили, что опубликовано видео с места взрыва в жилом доме в Москве.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все