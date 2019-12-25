На брифинге в Берлине он заявил, что в кабмине ФРГ по-прежнему относятся к экстерриториальным санкциям Вашингтона.

Германия ждет решения США по санкциям против "Северного потока -2". Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Однако, Зайберт отметил, что немецкая сторона ожидает, какое именно решение примет конгресс США.

Наш ответ заключается в том, что наша известная позиция к такому роду санкций остается неизменной. - Штеффен Зайберт, официальный представитель правительства ФРГ

Напомним, "Северный поток -2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. В Белом доме выступают против строительства "Северного потока -2". Так они продвигают в Евросоюз свой сжиженный природный газ. Именно поэтому, Вашингтон готовит очередной пакет санкций.

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