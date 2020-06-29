По предварительным данным пострадали 7 человек, один человек погиб.

Опубликовано видео с места взрыва в жилом доме в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

О происшествии стало известно несколько часов назад. Взрыв прогремел на северо-востоке Москвы, на улице Проходчиков. Площадь возгорания составляет 70 квадратных метров. На месте работает бригада спасателей. Сообщается, что количество пострадавших может увеличиться так как пожар до сих пор не могут потушить. Вероятнее всего, в доме еще есть люди. Не все квартиры осмотрены пожарными.

Очевидцы делятся видеозаписями и фотографиями в социальных сетях. На кадрах видно, что спасатели вытащили из дома нескольких человек. Известен предварительный список пострадавших: Серевьев Максим, Шацкая Валентина, Кошкина Валентина, Гуляева Светлана, Сташков Владислав, Колохова Валентина, Филина Валентина.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что посетители столичных поликлиник смогут воспользоваться бесплатными парковками.

Видео: Telegram-канал Baza

Фото: Instagram / kot_pozharnyi