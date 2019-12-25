Они вступают в силу сегодня.

Китай ввел санкции против 11 американских официальных лиц. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Так КНР ответила на санкции, которые ввёл Минфин США в отношении китайских и гонконгских официальных лиц.

Эти санкции вступают в силу сегодня и распространяются на 11 человек. Ван Чжао Лицзянь, представитель МИД Китая

Он подчеркнул, что присоединение Гонконга к Китаю в рамках программы "одна страна — две системы" вызвало всеобщее одобрение. Чжао подчеркнул, что население провинции при этом получило беспрецедентные права.

Ранее генпрокурор США назвал антифа большевиками и фашистами.