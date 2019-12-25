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Китай ввел санкции против 11 американских официальных лиц
Сегодня, 15:51
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matveyvn

Китай ввел санкции против 11 американских официальных лиц

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Они вступают в силу сегодня.

Китай ввел санкции против 11 американских официальных лиц. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Так КНР ответила на санкции, которые ввёл Минфин США в отношении китайских и гонконгских официальных лиц.

Эти санкции вступают в силу сегодня и распространяются на 11 человек.

Ван Чжао Лицзянь, представитель МИД Китая

Он подчеркнул, что присоединение Гонконга к Китаю в рамках программы "одна страна — две системы" вызвало всеобщее одобрение. Чжао подчеркнул, что население провинции при этом получило беспрецедентные права.

Ранее генпрокурор США назвал антифа большевиками и фашистами.

Теги: китай, санкции, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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