Генпрокурор США назвал антифа большевиками и фашистами

Уильям Барр рассказал о том, чем занимаются антифа и демократы в Америке.

Генеральный прокурор США назвал антифа большевиками и фашистами. Об этом спикер рассказал в интервью для журналистов местного телеканала Fox News. Уильям Барр также назвал движение ультралевых группировок, которое часто обвиняется в насилии над правоохранительными органами, коммунистами.

Это революционная группировка, которая заинтересована в некоей форме социализма, коммунизма. Они по сути большевики. А их тактика фашистская Уильям Барр, генпрокурор США

Специалист не объяснил, чем именно антифа схожи с большевиками и фашистами. Однако он также дал определение оппозиционной партии демократов в США. Ее генпрокурор считает "руссоистской революционной". Он уверен, что движение составляют последователи философа Жан-Жака Руссо. Этот общественный деятель говорил о социальном равенстве.

Демократы не заинтересованы в компромиссе, не заинтересованы в диалектическом обмене мнениями. Они заинтересованы в тотальной победе. Это замена религии Уильям Барр, генпрокурор США

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Видео: foxnews.com