Трамп сообщил об уходе генпрокурора США со своего поста

Барр уйдёт со своего поста перед Рождеством.

Действующий президент США Дональд Трамп сообщил об уходе генпрокурора США Уильяма Барра со своего поста. Он же занимал пост главы Министерства юстиции. Обязанности Генпрокурора будет исполнять первый заместитель Барра Джефф Розен.

У нас были очень хорошие отношения, он проделал такую замечательную работу. Дональд Трамп, действующий президент США

По его словам, Барр уйдёт со своего поста перед Рождеством, чтобы провести праздник в кругу семьи и близких.

Ранее Байден пообещал заняться борьбой с пандемией и вакцинацией населения США.

Видео: YouTube / Sky News Australia