Байден пообещал заняться борьбой с пандемией и вакцинацией населения США

Эти задачи демократ назвал первоочередными на посту президента.

Избранный президент США Джо Байден пообещал заняться борьбой с пандемией коронавируса и вакцинацией американского населения. Об этом он заявил во время своего выступления в Уилмингтоне.

Байден отметил, что его новой администрации предстоит "обуздать пандемию, вакцинировать население, предоставить неотложную экономическую помощь нуждающимся американцам". Эти задачи демократ назвал первоочередными на посту президента.

Речь не о политике. Речь о том, чтобы спасти жизни. Джо Байден, избранный президент США

По предварительным данным, победителем президентских выборов в США, которые прошли 3 ноября, стал Джо Байден. Демократ набрал 302 из 538 голосов выборщиков. Для победы достаточно набрать 270. Дональд Трамп получил 232 голоса.

Ранее Байден представил новых членов кабинета министров.

Видео: YouTube / Joe Biden