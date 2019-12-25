В составе членов правительства есть как опытные чиновники, так и новички.

Джо Байден представил новых членов кабинета министров. Мероприятие транслировалось американскими СМИ. В списке представителей администрации Белого дома будет Сьюзан Райс, которая назначена ответственной за внутреннюю политику США.

Она будет вести и координировать мою внутреннюю политику…, это большая и критически важная работа Джо Байден, кандидат в президенты от демократической партии

Известно, что министром сельского хозяйства станет Тим Вилсак. Чиновник занимал эту должность при президенте Бараке Обаме.Денис Мак Дона станет министром по делам ветеранов. Ранее он также работал в администрации Обамы в качестве главы аппарата. Сьюзан Райс занимала при прошлом президенте-демократе пост советника по национальной безопасности. В списке новых лиц значится Марсия Фадж. Эта конгрессвумен будет управлять жилищным строительством и городским развитием. Кэтрин Тай займется Торговым представительством. Она стала первой американкой азиатского происхождения на своей позиции.

На данный момент практически все должности заняты, свободным остается только место генерального прокурора.

"Человеком года" по версии Time стали Джо Байден и Камала Харрис.

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