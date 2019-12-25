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"Человеком года" по версии Time стали Джо Байден и Камала Харрис
Сегодня, 8:34
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matveyvn

"Человеком года" по версии Time стали Джо Байден и Камала Харрис

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В статье подчёркивается, что Харрис и Байден ранее соперничали.

"Человеком года" по версии Time стали избранные президент Джо Байден и вице-спикер Камала Харрис. Об этом сообщается сайт издания.

В заслуги Байдену отнесли очень серьёзное отношение к пандемии COVID-19, а также тот факт, что он набрал самое большое количество голосов в истории президентских выборов. В статье подчёркивается, что Харрис и Байден ранее соперничали, однако теперь выступают в качестве политических партнёров.

Ранее в Минобороны рассказали о "саботаже" вакцины из России.

Фото: pixabay.com

Теги: байден, харрис, человек года
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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