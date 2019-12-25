"Человеком года" по версии Time стали Джо Байден и Камала Харрис

В статье подчёркивается, что Харрис и Байден ранее соперничали.

"Человеком года" по версии Time стали избранные президент Джо Байден и вице-спикер Камала Харрис. Об этом сообщается сайт издания.

В заслуги Байдену отнесли очень серьёзное отношение к пандемии COVID-19, а также тот факт, что он набрал самое большое количество голосов в истории президентских выборов. В статье подчёркивается, что Харрис и Байден ранее соперничали, однако теперь выступают в качестве политических партнёров.

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