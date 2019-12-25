Президент США подписал закон о предоставлении помощи Украине на 40 млрд долларов

Законопроект поддержал 81 сенатор, против выступили 11 законодателей.

Сегодня, 21 мая, во время визита в Сеул президент США Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине дополнительной помощи в объеме около $40 млрд. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на сайт Белого дома.

Инициативу американского лидера поддержала Палата представителей Конгресса США. Сенат одобрил решение еще в четверг, 19 мая. Законопроект принял 81 сенатор, против выступили 11 законодателей.

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