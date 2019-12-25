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Президент США подписал закон о предоставлении помощи Украине на 40 млрд долларов
Сегодня, 14:07
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Президент США подписал закон о предоставлении помощи Украине на 40 млрд долларов

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Законопроект поддержал 81 сенатор, против выступили 11 законодателей. 

Сегодня, 21 мая, во время визита в Сеул президент США Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине дополнительной помощи в объеме около $40 млрд. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на сайт Белого дома.

Инициативу американского лидера поддержала Палата представителей Конгресса США. Сенат одобрил решение еще в четверг, 19 мая.  Законопроект принял 81 сенатор, против выступили 11 законодателей. 

Ранее на Piter.tv: Путин заявил, что биолаборатории США на Украине вели разработку биологического оружия.

Фото:  pixabay

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Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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