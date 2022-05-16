Путин: биолаборатории США на Украине вели разработку биологического оружия

Глава государства отметил, что российские власти давно били тревогу по деятельности Вашингтона.

Биолаборатории США на Украине вели разработку биологического оружия. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Глава государства отметил, что российские власти давно били тревогу по деятельности Вашингтона на постсоветском пространстве. Он добавил, что Пентагон создал на территории Украины десятки биолабораторий и центров, которые были заняты "отнюдь не оказанием медицинской помощи".

Президент назвал основной задачей таких лабораторий сбор биологических материалов и их распространение в виде опасных заболеваний и вирусов.

Ранее Путин заявил, что лидеры ОДКБ примут совместное заявление о военном взаимодействии.

Видео: kremlin.ru