Путин: биолаборатории США на Украине вели разработку биологического оружия

Биолаборатории США на Украине вели разработку биологического оружия. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Глава государства отметил, что российские власти давно били тревогу по деятельности Вашингтона на постсоветском пространстве. Он добавил, что Пентагон создал на территории Украины десятки биолабораторий и центров, которые были заняты "отнюдь не оказанием медицинской помощи".
Президент назвал основной задачей таких лабораторий сбор биологических материалов и их распространение в виде опасных заболеваний и вирусов.
Ранее Путин заявил, что лидеры ОДКБ примут совместное заявление о военном взаимодействии.
Видео: kremlin.ru
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