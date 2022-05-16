Путин: лидеры ОДКБ примут совместное заявление о военном взаимодействии

Заявление будет подписано 16 мая.

Президент России Владимир Путин заявил, что лидеры стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) примут совместное заявление о военном взаимодействии. Об этом он сообщил на саммите организаций в Москве.

Глава государства отметил, что заявление будет подписано сегодня, 16 мая. В нем будет подтверждена решимость государств по-партнерски взаимодействовать по разным направлениям военного и оборонного строительства. Также Путин добавил, что это решение повлияет на координированность действий на международной арене.

Ранее Лукашенко назвал попытки расчленения Украины самой опасной тенденцией.

Видео: kremlin.ru