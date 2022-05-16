Лукашенко назвал попытки расчленения Украины самой опасной тенденцией

По его словам, Запад уже создал "тысячные подразделения", чтобы войти в страну под видом миротворцев.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о попытках расчленения Украины. Об этом он заявил на саммите лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

По словам белорусского лидера, попытки расчленить Украину являются самой опасной тенденцией. Он отметил, что Запад уже создал "тысячные подразделения", чтобы войти в страну под видом миротворцев и "защитить" ее.

Ранее Лукашенко заявил, что Запад проводит против Белоруссии и России полномасштабную агрессию

Видео: kremlin.ru