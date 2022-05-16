Лукашенко назвал попытки расчленения Украины самой опасной тенденцией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о попытках расчленения Украины. Об этом он заявил на саммите лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
По словам белорусского лидера, попытки расчленить Украину являются самой опасной тенденцией. Он отметил, что Запад уже создал "тысячные подразделения", чтобы войти в страну под видом миротворцев и "защитить" ее.
Ранее Лукашенко заявил, что Запад проводит против Белоруссии и России полномасштабную агрессию
Видео: kremlin.ru
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