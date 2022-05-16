Лукашенко: Запад проводит против Белоруссии и России полномасштабную агрессию

По его словам, Запад намерен продлить конфликт на Украине.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Запад проводит против Минска и Москвы полномасштабную агрессию. Об этом он заявил на саммите лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Глава республики отметил, что Запад намерен продлить конфликт на Украине. По этой причине Киев продолжают накачивать иностранным оружием. Он добавил, что целью таких действий является попытка ослабить Россию и "утопить ее" в этом конфликте.

Однополярная система мироустройства безвозвратно уходит в прошлое, однако коллективный Запад ведет ожесточенную борьбу за сохранение своих позиций Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее мы сообщали, что Лукашенко вылетел в Москву на саммит ОДКБ.

Видео: kremlin.ru